Le Togo mise sur la diversification de ses partenaires

De Lomé à Bichkek, en passant par les grandes tribunes africaines et internationales, les interventions du président du Conseil, Faure Gnassingbé, dessinent une même ligne : dans un monde plus fragmenté, le Togo doit élargir ses espaces de coopération, multiplier ses partenaires et privilégier ceux qui servent son développement.

Cette orientation ne signifie ni rupture avec les partenaires traditionnels, ni alignement sur de nouveaux blocs. Elle vise à accroître les marges de manœuvre du pays, souligne Le Messager, qui l'écrit dans son édition de mercredi.