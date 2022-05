Le Togo représenté au Kenya

Une délégation du bureau de la Faitière des communes du Togo (FCT) conduite par Florence Kouigan participe à la IXe édition du sommet Africités à Kisumu au Kenya du 17 au 21 mai 2022, informe L’Economiste paru jeudi.

Africités est une conférence panafricaine organisée par Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-A) qui réunit les dirigeants des villes et des gouvernements locaux ainsi que leurs associations pour faire progresser la décentralisation et la gouvernance locale afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens.