Le Togo trace sa route

Le Togo a consacré près de 3 000 milliards de Fcfa aux investissements publics au cours des cinq dernières années, rapporte Le Médium dans sa parution de mardi.

Un réseau routier largement réhabilité © republicoftogo.com

Une part importante de ces ressources a été orientée vers les infrastructures, notamment les routes.

Selon l’hebdomadaire, ces efforts traduisent une vision de long terme visant à moderniser le pays et à renforcer les bases de son développement économique.

L’objectif est également de favoriser l’émergence d’entreprises nationales solides, capables de se positionner durablement sur le marché sous-régional.

