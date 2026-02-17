Le Togo trace sa route

Le Togo a consacré près de 3 000 milliards de Fcfa aux investissements publics au cours des cinq dernières années, rapporte Le Médium dans sa parution de mardi.

Une part importante de ces ressources a été orientée vers les infrastructures, notamment les routes.

Selon l’hebdomadaire, ces efforts traduisent une vision de long terme visant à moderniser le pays et à renforcer les bases de son développement économique.

L’objectif est également de favoriser l’émergence d’entreprises nationales solides, capables de se positionner durablement sur le marché sous-régional.