Les mini-grids, solution innovante pour électrifier les zones rurales

La quête d'un accès universel à l'électricité s'appuie sur des solutions innovantes adaptées aux réalités du territoire. Parmi celles-ci, les mini-grids s'imposent comme de puissants vecteurs d'électrification des localités éloignées du réseau national, explique Le Médium paru mardi.

Un mini-grid - ou mini-réseau électrique - est un système de production et de distribution d'électricité à petite échelle, indépendant ou partiellement connecté au réseau national. Il est généralement alimenté par des sources d'énergie renouvelables, solaire photovoltaïque, hydraulique ou éolienne, couplées à des systèmes de stockage par batteries pour garantir une fourniture stable, y compris la nuit ou par temps nuageux.

Contrairement aux extensions du réseau national, coûteuses et techniquement complexes dans les zones reculées, les mini-grids offrent une solution rapide, modulable et économiquement viable pour alimenter des villages, des centres de santé, des écoles et des petites entreprises dans les zones rurales.