Les parlementaires jouent collectif

Le Parlement a adopté lundi le collectif budgétaire, rapporte Le Médium dans son édition du jour. Ce texte appelé aussi loi de finances rectificative, permet au gouvernement d’ajuster le budget en cours d’exécution.

Contrairement à la loi de finances initiale votée en début d’année, la loi de finances rectificative intervient lorsque les prévisions budgétaires doivent être revues. Elle peut répondre à des évolutions économiques imprévues, à de nouvelles priorités de l’État ou à la nécessité de corriger certaines dépenses et recettes.

Le collectif budgétaire autorise ainsi des réaménagements, comme la révision des crédits alloués à certains secteurs, l’introduction de nouvelles mesures fiscales ou la prise en compte de dépenses urgentes. Son adoption par le Parlement donne une base légale à ces ajustements et garantit le respect du cadre budgétaire.

