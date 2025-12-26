Rubriques

Lomé au cœur du marché des titres publics en janvier

La huitième édition des Rencontres du Marché des Titres Publics se tiendra les 27 et 28 janvier prochains à Lomé. L’information a été rapportée par L’Economiste dans son édition parue vendredi.

Accompagnement budgétaire

L’événement est organisé par UMOA-Titres, une institution régionale spécialisée dans le développement et la promotion du marché des titres publics au sein de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Créée en 2013, UMOA-Titres a pour mission principale d’accompagner les États membres de l’UMOA dans la mobilisation de ressources sur les marchés financiers, à travers l’émission de bons et obligations du Trésor. Elle œuvre également à la modernisation du marché financier régional, à l’amélioration de la transparence et au renforcement des capacités des acteurs du secteur.

Le choix de Lomé pour abriter cette nouvelle édition édition confirme le rôle croissant du Togo dans la dynamique financière régionale.

