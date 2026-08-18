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Lutte contre le sida : le Togo trace la route vers 2030

Le Togo poursuit ses avancées dans la lutte contre le sida, avec une couverture en traitement antirétroviral (ARV) qui devrait atteindre 90,65 % en 2030, rapporte Le Médium.

Prise en charge efficace des malades © republicoftogo.com

Le Togo poursuit ses avancées dans la lutte contre le sida, avec une couverture en traitement antirétroviral (ARV) qui devrait atteindre 90,65 % en 2030, rapporte Le Médium.

La prise en charge des personnes vivant avec le VIH est désormais systématique dans le pays.

Pour l'année 2025, les autorités sanitaires prévoyaient de mettre 98 336 personnes sous traitement ARV, confirmant la dynamique engagée depuis plusieurs années.

Le Togo a adopté la stratégie des 95-95-95, destinée à garantir que d'ici 2030, 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, que 95 % d'entre elles aient accès à un traitement antirétroviral et que 95 % des patients sous traitement aient une charge virale indétectable. 

Information additionnelle

Le Médium N°716.pdf

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