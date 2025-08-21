Rubriques

Tendances:
Médias

Un maillage sanitaire renforcé

Selon Waraa, paru jeudi, des maternités sortent de terre dans toutes les régions du Togo, signe de l’importance accordée par le gouvernement à la santé maternelle et infantile.

De nouvelles maternités, symbole d’espoir et de progrès social © republicoftogo.com

Selon Waraa, paru jeudi, des maternités sortent de terre dans toutes les régions du Togo, signe de l’importance accordée par le gouvernement à la santé maternelle et infantile.

Cet élan traduit une volonté politique forte : rapprocher les services de santé des populations, en particulier dans les zones rurales, et offrir aux femmes enceintes des conditions médicales sûres pour leurs accouchements.

Depuis plusieurs années, le Togo a inscrit la réduction de la mortalité maternelle et néonatale parmi ses priorités. De nouveaux centres de santé sont construits, d’autres réhabilités et équipés, avec pour objectif d’assurer un maillage sanitaire équitable sur tout le territoire.

Parallèlement, des programmes de formation et de déploiement du personnel médical sont mis en œuvre afin que chaque maternité dispose de sages-femmes qualifiées et de moyens techniques adaptés.

Pour les autorités, cet effort vise à garantir l’accès universel aux soins de santé maternelle et infantile et à améliorer durablement les indicateurs de santé publique.

Information additionnelle

Waraa N°527.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un communiqué venu du froid

Un communiqué venu du froid

Étrange surprise ce mardi dans les colonnes du média Eco & Finances. Un long communiqué officiel émanant des autorités russes, diffusé après la tenue du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, y a été publié dans son intégralité.

Le Togo tourne le dos aux appels à la paralysie

Le Togo tourne le dos aux appels à la paralysie

Malgré les appels lancés par certains opposants à travers l’initiative dite « Opération Togo Mort », la journée du samedi 16 août s’est déroulée sans perturbation notable sur l’ensemble du territoire. Les populations ont poursuivi librement leurs activités, démentant ainsi les sombres prédictions agitées par les promoteurs de cette mobilisation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.