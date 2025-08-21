Un maillage sanitaire renforcé

Selon Waraa, paru jeudi, des maternités sortent de terre dans toutes les régions du Togo, signe de l’importance accordée par le gouvernement à la santé maternelle et infantile.

Cet élan traduit une volonté politique forte : rapprocher les services de santé des populations, en particulier dans les zones rurales, et offrir aux femmes enceintes des conditions médicales sûres pour leurs accouchements.

Depuis plusieurs années, le Togo a inscrit la réduction de la mortalité maternelle et néonatale parmi ses priorités. De nouveaux centres de santé sont construits, d’autres réhabilités et équipés, avec pour objectif d’assurer un maillage sanitaire équitable sur tout le territoire.

Parallèlement, des programmes de formation et de déploiement du personnel médical sont mis en œuvre afin que chaque maternité dispose de sages-femmes qualifiées et de moyens techniques adaptés.

Pour les autorités, cet effort vise à garantir l’accès universel aux soins de santé maternelle et infantile et à améliorer durablement les indicateurs de santé publique.