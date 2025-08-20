Rubriques

Tendances:
Médias

Un bond des exportations, mais un déficit commercial qui s’alourdit

Selon des données relayées ce mercredi par Togo Matin, les exportations du Togo ont fortement progressé, confirmant le dynamisme de certains secteurs porteurs.

Le Togo cherche à transformer ses atouts en équilibre durable © republicoftogo.com

Selon des données relayées ce mercredi par Togo Matin, les exportations du Togo ont fortement progressé, confirmant le dynamisme de certains secteurs porteurs.

Pourtant, malgré cette embellie, le déficit commercial du pays continue de s’aggraver, révélant les déséquilibres structurels de l’économie nationale.

Le Togo profite d’une conjoncture favorable sur plusieurs marchés. Les produits agricoles d’exportation (coton, soja, café, cacao) connaissent une bonne tenue, de même que certains minerais et phosphates, qui constituent une source majeure de devises.

Le rôle du port autonome de Lomé, désormais hub logistique régional, contribue aussi à dynamiser le commerce extérieur en servant de plateforme de réexportation.

Mais cette progression des exportations ne suffit pas à compenser la forte croissance des importations, dopées par les besoins en produits pétroliers, denrées alimentaires, intrants agricoles et biens d’équipement.

Résultat : le déficit commercial s’accentue, alourdissant la dépendance du pays vis-à-vis de l’extérieur et exerçant une pression sur la balance des paiements.

À moyen terme, le gouvernement mise sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et sur les projets de modernisation des infrastructures pour stimuler le commerce régional et réduire les déséquilibres.

Mais le constat reste clair : malgré des avancées, le Togo exporte plus, mais importe encore beaucoup plus, un paradoxe qui appelle à des réformes structurelles plus profondes.

Information additionnelle

Togo Matin N°1501.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un communiqué venu du froid

Un communiqué venu du froid

Étrange surprise ce mardi dans les colonnes du média Eco & Finances. Un long communiqué officiel émanant des autorités russes, diffusé après la tenue du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, y a été publié dans son intégralité.

Le Togo tourne le dos aux appels à la paralysie

Le Togo tourne le dos aux appels à la paralysie

Malgré les appels lancés par certains opposants à travers l’initiative dite « Opération Togo Mort », la journée du samedi 16 août s’est déroulée sans perturbation notable sur l’ensemble du territoire. Les populations ont poursuivi librement leurs activités, démentant ainsi les sombres prédictions agitées par les promoteurs de cette mobilisation.

Ecobank : Nedbank se retire, Alain Nkontchou rachète 21 % du capital

Ecobank : Nedbank se retire, Alain Nkontchou rachète 21 % du capital

Le 15 août, un tournant majeur s’est opéré dans l’actionnariat d’Ecobank. Après dix-sept ans de présence au capital, la banque sud-africaine Nedbank, quatrième établissement du pays avec un bilan de 65 milliards de dollars, a annoncé la vente de sa participation de 21,22 %.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.