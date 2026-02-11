Mieux vaut tard que jamais : SUNU Bank adopte Visa

C’est une annonce qui ne passe pas inaperçue. SUNU Bank Togo a rejoint le réseau Visa, permettant désormais à ses clients d’effectuer des paiements via des cartes acceptées à l’international. L’information est rapportée mercredi par le journal Dounia.

Concrètement, les détenteurs de comptes pourront utiliser leur carte pour régler des achats ou effectuer des transactions via le vaste réseau Visa.

Reste que l’annonce a de quoi surprendre. Le système Visa est proposé depuis des décennies par la quasi-totalité des banques à travers le monde. L’arrivée de cette fonctionnalité chez SUNU Bank apparaît donc moins comme une révolution que comme un rattrapage.

Quoi qu’il en soit, pour les clients de la banque, l’essentiel est désormais acquis : la possibilité de payer plus facilement, au Togo comme à l’étranger. Mieux vaut tard que jamais.