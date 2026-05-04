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Mixx connecte le Togo à l'UEMOA

Mixx, propriété de Yas (Groupe Axian), est la seule marque de mobile money disposant d'une licence d'Établissement de Monnaie Électronique dans le pays. Dans ce cadre elle devient le premier opérateur de mobile money togolais à permettre des transferts et virements instantanés à l'échelle nationale et au sein de l’UEMOA.

L'argent voyage sans frontières © DR

Mixx, propriété de Yas (Groupe Axian), est la seule marque de mobile money disposant d'une licence d'Établissement de Monnaie Électronique dans le pays. Dans ce cadre elle devient le premier opérateur de mobile money togolais à permettre des transferts et virements instantanés à l'échelle nationale et au sein de l’UEMOA.

C’est ce qu’indique un communiqué publié par cette société dans Togo Matin.

Grâce à cette interconnexion régionale, les utilisateurs de Mixx peuvent désormais envoyer et recevoir de l'argent en temps réel entre leur portefeuille mobile et plus de 50 banques et opérateurs de la sous-région. Parmi eux : toutes les filiales UEMOA d'Ecobank, Orabank et BOA, mais aussi Mixx Sénégal, Orange Money Côte d'Ivoire et Burkina Faso, précise le communiqué.

Information additionnelle

Togo Matin N°1597.pdf

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