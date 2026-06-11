Nouvelle opération financière pour alimenter le budget de l'État

Le Togo s'apprête à lancer vendredi une émission simultanée de Bons assimilables du Trésor (BAT) et d'Obligations assimilables du Trésor (OAT) sur le marché des titres publics de l'UMOA, avec pour objectif de lever 35 milliards de Fcfa, annonce La Nouvelle Tribune.

Cette opération sur le marché financier régional témoigne de la confiance des investisseurs dans la signature togolaise, après le succès de la précédente émission qui avait enregistré un taux de couverture de près de 373%.

Les BAT et OAT permettent à l'État de financer ses besoins budgétaires à des conditions compétitives, tout en diversifiant ses sources de financement et en renforçant sa crédibilité auprès des marchés financiers de la sous-région.