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Pâle consolation, le Togo n'est pas le seul

Les fortes pluies qui s'abattent depuis plusieurs jours sur le Togo et l'ensemble du golfe de Guinée ont conduit les pouvoirs publics à déclencher le Plan d'organisation des secours (ORSEC), indique Togo Matin paru mercredi.

Toute la région est affectée

Les fortes pluies qui s'abattent depuis plusieurs jours sur le Togo et l'ensemble du golfe de Guinée ont conduit les pouvoirs publics à déclencher le Plan d'organisation des secours (ORSEC), indique Togo Matin paru mercredi.

Ce dispositif d'urgence, placé sous la coordination du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, permet de mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne des secours - Agence nationale de la protection civile (ANPC), sapeurs-pompiers, forces de sécurité, services techniques - pour porter assistance aux populations affectées, sécuriser les zones à risques et rétablir la circulation dans les secteurs perturbés.

Le Togo n'est pas seul face à ce phénomène. Le Ghana voisin a enregistré au moins 12 morts après des pluies torrentielles sur Accra, tandis que la Côte d'Ivoire déplore une vingtaine de victimes. Une intensification des précipitations qui confirme la tendance régionale liée au dérèglement climatique, avec des épisodes pluvieux de plus en plus violents et de plus en plus fréquents.

Information additionnelle

Togo matin N°1620.pdf

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