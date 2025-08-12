Rubriques

Paludisme : un traitement inédit pour les nourrissons en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vise l’éradication du paludisme d’ici 2030, un objectif qui nécessite des actions fortes : moustiquaires imprégnées, vaccination, lutte contre les vecteurs et traitements adaptés.

Un médicament adapté aux bébés enfin disponible © republicoftogo.com

Un pas important vient d’être franchi avec Coartem Baby, premier médicament antipaludique conçu spécifiquement pour les enfants de moins d’un an, y compris les nourrissons de 4,5 kg. Développé par Novartis avec le soutien de Medicines for Malaria Venture et de partenaires internationaux, il est proposé à but non lucratif, indique L’Union en vente mardi.

En Afrique, où se concentrent 94 % des cas et 95 % des décès, les enfants de moins de 5 ans représentent 76 % des victimes. Chaque année, 30 millions de bébés naissent dans des zones à haut risque. Jusqu’ici, aucun traitement ne leur était dédié, les exposant à des médicaments inadaptés et à des effets indésirables.

Le Ghana a déjà commencé le déploiement de Coartem Baby, bientôt suivi par huit autres pays, dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Nigeria.

