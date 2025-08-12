Soulagement sur l'alimentaire

Rubriques

Selon Le Médium paru mardi, le niveau général des prix a enregistré en juillet 2025 une hausse de 1,1 % par rapport au trimestre précédent.

Cette augmentation modérée reflète principalement la progression des tarifs dans certains secteurs non alimentaires, notamment les services et certains produits manufacturés.

Malgré cette inflation globale, les produits alimentaires affichent une baisse des prix, offrant un répit bienvenu aux ménages.

Cette tendance s’explique par la bonne disponibilité de certaines denrées sur les marchés et par des coûts de transport plus stables qu’en début d’année.

Les économistes estiment que si cette dynamique sur les produits alimentaires se poursuit, elle pourrait contribuer à contenir l’inflation globale dans les prochains mois, malgré la hausse dans d’autres postes de consommation.

