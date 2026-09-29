Personne ne doit être exclu

L'inclusion des personnes handicapées est une priorité pour les pouvoirs publics. Personne ne doit être laissé de côté, indique Le Médium. Cette exigence concerne notamment le monde du travail, où le handicap est souvent un motif d'exclusion.

Au Togo, plus d'un million de personnes vivent avec un handicap plus ou moins sévère, selon les derniers recensements. Or, à l'échelle africaine, plus de 80 % des personnes handicapées diplômées restent sans emploi, une réalité qui touche également le pays.

Face à ce constat, l'État a pris plusieurs mesures ces derniers mois. La loi de finances 2026 prévoit un crédit d'impôt de 120 000 FCFA pour toute entreprise recrutant une personne handicapée à compétence égale. Un projet de loi renforçant la promotion et la protection des droits des personnes handicapées a également été adopté début septembre en Conseil des ministres, couvrant notamment l'accès à l'emploi, à l'éducation et à la formation professionnelle.

Sur le terrain, des kits d'installation professionnelle ont par ailleurs été remis à des bénéficiaires en situation de handicap dans plusieurs régions, dans le cadre d'un programme national d'insertion socioprofessionnelle.