Près de 200.000 enfants mangent à l'école

Les cantines scolaires font leur chemin au Togo. Le Médium consacre dans son édition de ce mardi un éclairage bienvenu sur ces structures d'appui à la scolarisation, dont le développement se poursuit sur l'ensemble du territoire national.

Le journal rappelle leur utilité fondamentale : garantir un repas quotidien aux élèves, améliorer leur assiduité et leur concentration, et lutter contre l'abandon scolaire — en particulier dans les zones rurales où la faim reste l'un des premiers obstacles à l'éducation.

Près de 200 000 élèves bénéficient aujourd'hui de ce dispositif — un chiffre significatif qui illustre l'engagement du gouvernement togolais en faveur d'une école plus inclusive et plus accessible.

Un outil discret, mais essentiel, au service de la réussite scolaire.