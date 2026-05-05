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Près de 200.000 enfants mangent à l'école

Les cantines scolaires font leur chemin au Togo. Le Médium consacre dans son édition de ce mardi un éclairage bienvenu sur ces structures d'appui à la scolarisation, dont le développement se poursuit sur l'ensemble du territoire national.

De l'utilité des cantines scolaires © republicoftogo.com

Les cantines scolaires font leur chemin au Togo. Le Médium consacre dans son édition de ce mardi un éclairage bienvenu sur ces structures d'appui à la scolarisation, dont le développement se poursuit sur l'ensemble du territoire national.

Le journal rappelle leur utilité fondamentale : garantir un repas quotidien aux élèves, améliorer leur assiduité et leur concentration, et lutter contre l'abandon scolaire — en particulier dans les zones rurales où la faim reste l'un des premiers obstacles à l'éducation.

Près de 200 000 élèves bénéficient aujourd'hui de ce dispositif — un chiffre significatif qui illustre l'engagement du gouvernement togolais en faveur d'une école plus inclusive et plus accessible.

Un outil discret, mais essentiel, au service de la réussite scolaire.

Information additionnelle

Le Médium N°701.pdf

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