Une dynamique portée par le transbordement et l’hinterland

Le trafic au port de Lomé en hausse de 12%, les recettes fiscales de 5,6%, titre L’Union dans son édition de vendredi.

Le journal met en avant une performance qui confirme la place stratégique du Port autonome de Lomé dans l’économie togolaise et sous-régionale.

Cette progression est portée par la reprise des échanges, l’augmentation des volumes de transbordement et la bonne tenue du trafic de conteneurs. Les recettes fiscales, en hausse de 5,6%, traduisent une meilleure mobilisation des ressources douanières et l’impact direct de l’activité portuaire sur les finances publiques.

Le PAL reste l’une des principales plateformes maritimes de la région ouest-africaine. Doté d’un port en eau profonde, opérationnel 24h/24, il peut accueillir des navires de grande capacité, un avantage concurrentiel rare dans la sous-région. Cette configuration a favorisé le développement du transbordement et attiré de grands opérateurs internationaux.

L’Union rappelle également que le port de Lomé joue un rôle clé pour les pays enclavés de l’hinterland, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Pour ces États, le corridor togolais constitue une porte d’entrée essentielle pour les importations de produits de première nécessité, de matériaux industriels et d’équipements.