Quand la chasse traditionnelle kabyè raconte l'âme d'un peuple

La saison de chasse traditionnelle en pays kabyè est officiellement terminée, annonce mercredi Le Magnan Libéré

Un moment qui marque la fin d'un cycle important dans le calendrier culturel et social de ce peuple du nord du Togo.

La chasse est bien plus qu'une simple activité de subsistance. C'est un rituel collectif profondément enraciné dans la culture et l'identité de ce peuple, qui occupe principalement la région de la Kara. Organisée selon des règles et des codes transmis de génération en génération, elle mobilise hommes et jeunes guerriers autour d'une pratique ancestrale chargée de symboles.

Au-delà de la chasse elle-même, cet événement constitue un puissant vecteur de cohésion sociale et intergénérationnelle. Les jeunes y apprennent la bravoure, la discipline et le respect des traditions. Les prises sont partagées collectivement, selon des règles de distribution qui reflètent les valeurs de solidarité propres à la communauté kabyè.