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Rebasage en vue

Le Togo envisage un nouveau rebasage de son Produit intérieur brut (PIB), rapporte Togo Matin. L'opération vise à actualiser le mode de calcul de la richesse nationale afin de mieux refléter la structure actuelle de l'économie.

Une image plus fidèle du poids réel des différents secteurs © republicoftogo.com

Le Togo envisage un nouveau rebasage de son Produit intérieur brut (PIB), rapporte Togo Matin. L'opération vise à actualiser le mode de calcul de la richesse nationale afin de mieux refléter la structure actuelle de l'économie.

Concrètement, un rebasage consiste à remplacer l'année de référence utilisée pour calculer le PIB. Au fil du temps, de nouveaux secteurs d'activité apparaissent, tandis que d'autres prennent de l'importance. Sans mise à jour, certaines richesses produites peuvent être sous-estimées, voire ne pas être prises en compte.

Le rebasage permet ainsi d'intégrer les évolutions de l'économie, d'améliorer la qualité des statistiques nationales et de fournir une image plus fidèle du poids réel des différents secteurs.

Cette opération n'entraîne pas une augmentation immédiate de la production ou du niveau de vie, mais elle aboutit souvent à une réévaluation du PIB. Les gouvernements et les investisseurs disposent alors d'indicateurs plus fiables pour orienter leurs décisions économiques.

Information additionnelle

Togo Matin N°1623.pdf

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