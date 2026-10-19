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Sall jette l'éponge

L'ancien président sénégalais Macky Sall a retiré sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Il espère que sa décision aidera à dégager un candidat de consensus, explique Togo Matin.

La salle du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York © republicoftogo.com

L'ancien président sénégalais Macky Sall a retiré sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Il espère que sa décision aidera à dégager un candidat de consensus, explique Togo Matin.

Il a annoncé son retrait samedi, au lendemain du sixième vote indicatif du Conseil de sécurité, organisé le 16 octobre.

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