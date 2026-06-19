Attention aux fraudes

Le Centre national de réponse aux incidents de cybersécurité du Togo (CERT.TG) lance une alerte contre deux plateformes présentant des risques élevés pour les internautes : YEM Foundation et Solargroup, toutes deux soupçonnées de fraude financière et de schéma de type Ponzi, indique L’Union paru vendredi.

YEM Foundation est liée à l'ancienne entreprise MLM Wazzub, un autre système de Ponzi opérant de manière anonyme qui a finalement échoué et coûté de l'argent à ses utilisateurs.

L'Allemagne et l'Autriche ont émis des avertissements officiels contre YEM Foundation pour fraude sur valeurs mobilières. La plateforme prétend être enregistrée aux États-Unis mais ne dispose d'aucun lien physique ou commercial réel avec ce pays.

Du côté de Solargroup, lié aux projets industriels Sovelmash et Duyunov's Motors, les inquiétudes portent principalement sur un modèle de financement communautaire reposant sur des collectes de fonds prolongées, sans résultats industriels clairement vérifiables.

La plateforme n'a pas de produits ou services réels à commercialiser, les affiliés ne peuvent que recruter de nouveaux membres et investir dans des parts virtuelles.

Le CERT.TG recommande de ne jamais investir dans des plateformes promettant des rendements extraordinaires sans base économique solide, de vérifier systématiquement les agréments des organismes financiers auprès des autorités compétentes et de signaler toute activité suspecte aux autorités.