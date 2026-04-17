Savi de Tové à Brazzaville

Le président de la République togolaise, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, a pris part jeudi à Brazzaville à la cérémonie d'investiture de Denis Sassou N'Guesso, récemment réélu à la tête du Congo, rapporte Togo Matin.

La présence du chef de l'État à cette cérémonie témoigne de la solidité des relations entre Lomé et Brazzaville, deux capitales liées par des liens de coopération et de fraternité africaine anciens et constants.

Denis Sassou N'Guesso, figure incontournable de la politique africaine, entame ainsi un nouveau mandat à la tête du Congo.

Le conseiller du président du Conseil, Pascal Bodjona, était également du voyage.