Un tremplin vers l'emploi

L'insertion professionnelle des jeunes reste l'un des défis majeurs du développement économique au Togo. Dans ce contexte, le programme d'Appui et au développement de l'embauche (AIDE) s'affirme comme un outil essentiel pour faciliter l'accès des jeunes au marché du travail, souligne Waraa paru jeudi.

En offrant des opportunités concrètes d'insertion, le programme contribue à réduire le chômage et à renforcer le capital humain dont le pays a besoin pour soutenir sa croissance économique.