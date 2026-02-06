Rubriques

Sécurité maritime : un seul incident signalé au Togo en 2025

Les eaux du Golfe de Guinée sont aujourd’hui jugées plus sûres. Les actes de piraterie y sont en recul, tout comme les trafics de drogue, selon les dernières données disponibles.

Le Golfe de Guinée sort de la zone rouge © republicoftogo.com

Au Togo, un seul incident maritime a été enregistré depuis le début de l’année 2025, d’après le MICA Center (Maritime Information Cooperation & Awareness Center).

Ces résultats traduisent un renforcement notable des dispositifs de sécurité maritime mis en place par les autorités, notamment en matière de surveillance et de coopération navale.

Les détails de cette amélioration sont à lire dans L’Union de vendredi.

Pilier essentiel du développement, l'enseignement constitue un moteur de croissance, de réduction de la pauvreté et de progrès social. Au Togo, où l'éducation est reconnue comme un droit fondamental, la promotion du métier d'enseignant apparaît comme une priorité nationale.

La succession de Nibombé Daré à la tête des Éperviers alimente les spéculations. Selon La Nouvelle Tribune, parue jeudi, plusieurs noms circulent dans les couloirs de la Fédération Togolaise de Football (FTF).

