Sécurité maritime : un seul incident signalé au Togo en 2025

Les eaux du Golfe de Guinée sont aujourd’hui jugées plus sûres. Les actes de piraterie y sont en recul, tout comme les trafics de drogue, selon les dernières données disponibles.

Au Togo, un seul incident maritime a été enregistré depuis le début de l’année 2025, d’après le MICA Center (Maritime Information Cooperation & Awareness Center).

Ces résultats traduisent un renforcement notable des dispositifs de sécurité maritime mis en place par les autorités, notamment en matière de surveillance et de coopération navale.

Les détails de cette amélioration sont à lire dans L’Union de vendredi.