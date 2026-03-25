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Temps de travail flexible : le Togo montre la voie

Le Togo se distingue comme un réformateur audacieux en Afrique. Selon un rapport de la Banque mondiale, relayé par Le Messager, le pays a mis en place des dispositifs novateurs en matière de droit du travail, notamment la possibilité pour les salariés d'aménager leur temps de travail, une mesure encore rare sur le continent.

De véritables avancées sociales © republicoftogo.com

Le Togo se distingue comme un réformateur audacieux en Afrique. Selon un rapport de la Banque mondiale, relayé par Le Messager, le pays a mis en place des dispositifs novateurs en matière de droit du travail, notamment la possibilité pour les salariés d'aménager leur temps de travail, une mesure encore rare sur le continent.

Cette avancée confirme la volonté des autorités de moderniser le cadre législatif et d'adapter les conditions de travail aux réalités économiques contemporaines. Une initiative qui pourrait bien inspirer d'autres pays africains.

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Le Messager N°957.pdf

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