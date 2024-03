Toutes les richesses du Togo

Le Togo est à l’honneur à l’occasion du Mois de la Francophonie à Minneapolis (Minnesota), annonce Togo Réveil en kiosque vendredi.

L’initiative revient à l’Alliance française locale.`

L’occasion pour le public de découvrir la richesse culturelle et artistique du pays et de mettre en valeur les traditions, la gastronomie et les expériences du peuple togolais.