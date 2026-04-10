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Un défi numérique

L'essor des réseaux sociaux et des applications de messagerie a profondément transformé les comportements numériques, notamment chez les jeunes.

Quand le clic devient une arme © republicoftogo.com

L'essor des réseaux sociaux et des applications de messagerie a profondément transformé les comportements numériques, notamment chez les jeunes.

Le partage d'images personnelles,  parfois intimes, est devenu une pratique courante, avec des conséquences qui peuvent s'avérer graves et irréversibles.

Au Togo, cette réalité ne fait pas exception. Comme le rapporte L'Union dans son édition de vendredi, la tendance suscite des réactions contrastées au sein de la société. D'un côté, certains défendent la liberté individuelle et le droit à l'intimité numérique. De l'autre, des voix s'élèvent pour alerter sur les dérives possibles : partage non consenti d'images, chantage affectif, cyberharcèlement, atteinte à la réputation, des situations qui peuvent briser des vies, en particulier celles des jeunes femmes.

Car derrière chaque image partagée en confiance se cache un risque : celui de la perdre de vue, de la voir circuler sans contrôle, d'en devenir la victime plutôt que l'auteure.

La question posée à la société togolaise est double : comment protéger les individus contre ces risques sans entraver les libertés numériques ? Et comment éduquer les jeunes à un usage responsable des outils qu'ils maîtrisent souvent mieux que leurs parents, mais dont ils mesurent rarement toutes les conséquences ?

Des réponses qui appellent à la fois une réponse juridique, éducative et culturelle.

Information additionnelle

L'Union N°1947.pdf

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