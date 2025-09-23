Un éditorial pour rassembler

Dans une tribune publiée mardi dans Le Médium, le directeur du journal, Crédo Tehteh, lance un appel fort à l’engagement constructif de tous les Togolais pour l’avenir du pays.

Dans un contexte marqué par des tensions politiques, sociales ou identitaires, l’éditorialiste invite à dépasser les rancœurs pour bâtir ensemble un Togo plus stable et plus solidaire.

"S'il est aujourd'hui un vœu à faire pour notre pays, c'est justement que ses fils et filles contribuent à sa construction et non à sa destruction. », écrit M. Teteh.

Avec des mots simples mais porteurs de sens, Crédo Tehteh rappelle que la responsabilité collective prime sur les divisions.