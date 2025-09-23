Rubriques

Tendances:
Médias

Un éditorial pour rassembler

Dans une tribune publiée mardi dans Le Médium, le directeur du journal, Crédo Tehteh, lance un appel fort à l’engagement constructif de tous les Togolais pour l’avenir du pays.

Crédo Tehteh (médaillon) © DR

Dans une tribune publiée mardi dans Le Médium, le directeur du journal, Crédo Tehteh, lance un appel fort à l’engagement constructif de tous les Togolais pour l’avenir du pays.

Dans un contexte marqué par des tensions politiques, sociales ou identitaires, l’éditorialiste invite à dépasser les rancœurs pour bâtir ensemble un Togo plus stable et plus solidaire.

"S'il est aujourd'hui un vœu à faire pour notre pays, c'est justement que ses fils et filles contribuent à sa construction et non à sa destruction. », écrit M. Teteh.

Avec des mots simples mais porteurs de sens, Crédo Tehteh rappelle que la responsabilité collective prime sur les divisions.

Information additionnelle

Le Médium N°671.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Banques et assurances perturbées

Banques et assurances perturbées

Le secteur bancaire et celui des assurances seront paralysés trois jours durant. Les syndicats ont en effet annoncé une grève générale les 24, 25 et 26 septembre prochains, rapporte Nouvelle Opinion ce lundi.

Un signal positif pour le pouvoir d’achat

Un signal positif pour le pouvoir d’achat

Les dernières données publiées révèlent une évolution encourageante pour le pouvoir d’achat des ménages : en août 2025, les prix à la consommation ont reculé de 0,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.