Rubriques

Tendances:
Médias

La FTF frappe fort

La Commission de discipline de la Fédération togolaise de football (FTF) a rendu son verdict dans le dossier de suspicions de manipulation de matchs lors des deux dernières journées du championnat de première division, indique Togo Matin.

Sanctions sévères © republicoftogo.com

La Commission de discipline de la Fédération togolaise de football (FTF) a rendu son verdict dans le dossier de suspicions de manipulation de matchs lors des deux dernières journées du championnat de première division, indique Togo Matin.

Toulassi Kokou, président du FC Espoir de Zio, a été condamné à une suspension de six ans de toute activité liée au football, assortie d'une amende de 500 000 Fcfa pour manipulation de match.

Cette décision envoie un signal fort sur la volonté de la FTF de préserver l'intégrité du football togolais et de sanctionner sévèrement toute tentative de corruption sportive.

Information additionnelle

Togo Matin N°1616.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Attention aux fraudes

Attention aux fraudes

Le Centre national de réponse aux incidents de cybersécurité du Togo (CERT.TG) lance une alerte contre deux plateformes présentant des risques élevés pour les internautes : YEM Foundation et Solargroup, toutes deux soupçonnées de fraude financière et de schéma de type Ponzi, indique L’Union paru vendredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.