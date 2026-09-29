Rubriques

Tendances:
Médias

Un texte d'engagement

Le slameur Akonka Kokou Godwin, alias « Sir Godwin », a remporté vendredi dernier le premier prix de la demi-finale de la 14ᵉ édition de la Coupe nationale de slam du Calebasse Challenge, indique L'Économiste. 

La force des paroles © republicoftogo.com

Le slameur Akonka Kokou Godwin, alias « Sir Godwin », a remporté vendredi dernier le premier prix de la demi-finale de la 14ᵉ édition de la Coupe nationale de slam du Calebasse Challenge, indique L'Économiste. 

Cinq premiers finalistes ont ainsi été désignés lors de cette soirée organisée à l'Institut français du Togo.

Né aux États-Unis dans les années 1980, le slam est une forme de poésie orale, performée sur scène sans musique, où le rythme des mots, l'engagement du texte et l'intensité de la voix priment sur l'accompagnement scénique. 

Le mot vient de l'anglais « to slam », qui signifie claquer ou frapper, une référence à la manière dont le slameur « frappe » son public par la force de ses paroles. C'est un art souvent engagé, utilisé pour dénoncer, sensibiliser ou inspirer, où chaque artiste défend son texte face à un jury et un public.

Information additionnelle

L'Economiste N°941.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Personne ne doit être exclu

Personne ne doit être exclu

L'inclusion des personnes handicapées est une priorité pour les pouvoirs publics. Personne ne doit être laissé de côté, indique Le Médium. Cette exigence concerne notamment le monde du travail, où le handicap est souvent un motif d'exclusion.

Dix services accessibles en ligne

Dix services accessibles en ligne

Le ministère de la Communication informe les téléspectateurs et auditeurs des médias publics qu'à compter du 28 septembre, dix services de la Télévision togolaise (TVT) et de Radio Lomé sont accessibles en ligne.

Mauvaises pratiques

Mauvaises pratiques

Le racket constitue un frein à la confiance dans les services publics et fragilise les relations entre citoyens et agents, écrit lundi Togo Matin. Pour le combattre, l'information et la vigilance restent essentielles.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.