Un texte d'engagement

Le slameur Akonka Kokou Godwin, alias « Sir Godwin », a remporté vendredi dernier le premier prix de la demi-finale de la 14ᵉ édition de la Coupe nationale de slam du Calebasse Challenge, indique L'Économiste.

Cinq premiers finalistes ont ainsi été désignés lors de cette soirée organisée à l'Institut français du Togo.

Né aux États-Unis dans les années 1980, le slam est une forme de poésie orale, performée sur scène sans musique, où le rythme des mots, l'engagement du texte et l'intensité de la voix priment sur l'accompagnement scénique.

Le mot vient de l'anglais « to slam », qui signifie claquer ou frapper, une référence à la manière dont le slameur « frappe » son public par la force de ses paroles. C'est un art souvent engagé, utilisé pour dénoncer, sensibiliser ou inspirer, où chaque artiste défend son texte face à un jury et un public.