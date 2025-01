Une approche globale et intégrée

Le gouvernement a adopté, en fin de semaine dernière, le décret portant création de l'Autorité Togolaise des Frontières (ATF).

Cette nouvelle structure vise à mutualiser les dispositifs existants, notamment la commission de gestion des frontières maritimes et celle des frontières terrestres, afin d'optimiser la gestion des frontières du pays, indique Togo Réveil paru ce jour.

L'ATF sera chargée de définir et de mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des frontières, en tenant compte des enjeux géopolitiques et sécuritaires actuels. En centralisant les efforts et en harmonisant les pratiques, l'Autorité Togolaise des Frontières contribuera à renforcer la sécurité du pays et à promouvoir un développement harmonieux du territoire national.