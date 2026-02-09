Une banque installée au Togo sous surveillance

La Commission bancaire de l’UMOA a infligé un blâme à une banque installée au Togo, à l’issue de sa session tenue fin décembre, rapporte L’Economiste dans sa parution de ce jour.

L’identité de l’établissement concerné n’a pas été rendue publique.

Selon le journal, cette sanction disciplinaire fait suite à des manquements et infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. Des insuffisances ont notamment été relevées en matière de gouvernance, de gestion des risques ainsi que dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En plus du blâme, la banque concernée a écopé d’une amende d’un montant de 300 millions de Fcfa, illustrant le renforcement de la vigilance du régulateur bancaire dans l’espace UMOA.