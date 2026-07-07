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Une banque togolaise sanctionnée par la Commission bancaire de l'UMOA

Une banque installée au Togo a été sanctionnée par la Commission bancaire de l'UMOA, indique L'Union paru mardi.

Identité inconnue © republicoftogo.com

Une banque installée au Togo a été sanctionnée par la Commission bancaire de l'UMOA, indique L'Union paru mardi.

La sanction est double : un blâme disciplinaire et une amende de 300 millions de Fcfa. Les manquements relevés sont sérieux, défaillances dans la gouvernance et la gestion des risques, infractions quasi-généralisées aux normes prudentielles, et anomalies dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le problème, et il est de taille : l'identité de la banque reste inconnue. La Commission bancaire a sanctionné sans nommer. Les clients de cet établissement, qui ont pourtant le droit de savoir dans quelle banque ils ont déposé leur argent, n’en sauront rien.

Une sanction opaque dans un secteur où la transparence devrait être la règle.

Information additionnelle

L'Union N°1972.pdf

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