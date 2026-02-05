Rubriques

Une décision populaire, un choix onéreux

L’État a choisi de maintenir ses subventions sur les produits pétroliers, rappelle Eco & Finances en kiosque jeudi.

Subventionner l'essence coûte une petite fortune au budget de l'Etat © republicoftogo.com

Une décision qui soulage les consommateurs, alors que les prix à la pompe restent contenus, mais qui continue de peser lourdement sur les finances publiques.

Ces subventions représentent un coût élevé pour le budget national, au point de susciter des interrogations sur leur pertinence à long terme. Plusieurs observateurs estiment que les ressources mobilisées pourraient être redirigées vers des secteurs sociaux prioritaires.

Depuis plusieurs années, le Fonds monétaire international (FMI) et d’autres partenaires financiers appellent à la suppression de ces aides. Ils soulignent qu’elles maintiennent artificiellement bas les prix des carburants, tout en limitant la capacité de l’État à financer des projets structurants.

Information additionnelle

Eco & Finances N°1315.pdf

Télécharger

