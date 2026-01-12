Une fan zone pour les demi-finales de la CAN à Cacaveli

Une fan zone a été installée à Cacaveli pour permettre aux supporters de suivre la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), rapporte Nouvelle Opinion paru lundi.

Cette initiative offre aux amateurs de football l'occasion de vivre collectivement les derniers matchs de la compétition qui se déroule actuellement au Maroc. Les supporters pourront notamment suivre les demi-finales opposant le Maroc au Nigeria et l'Égypte au Sénégal, avant la grande finale prévue le 18 janvier à Rabat.

L'installation de cette fan zone témoigne de l'engouement suscité par la CAN au Togo, où les passionnés de football se mobilisent pour encourager leurs équipes favorites, même en l'absence des Éperviers dans cette édition.