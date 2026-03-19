Une industrie de l'emballage à la PIA ?

La Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA) s'affirme comme un pôle d'attraction pour les investisseurs, notamment dans le secteur de l'emballage, rapporte La Nouvelle Tribune dans son édition de jeudi.

Selon le journal, les opportunités d'investissement y sont nombreuses et diversifiées, couvrant la production d'emballages plastiques, métalliques et papier, trois segments à fort potentiel de croissance dans un contexte de développement industriel accéléré au Togo.