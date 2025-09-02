Une nouvelle ère s’ouvre à la BAD

L’économiste mauritanien Sidi Ould Tah, élu en mai dernier, a pris officiellement ses fonctions de président de la Banque africaine de développement (BAD) lundi lors d’une cérémonie solennelle organisée au siège de l’institution à Abidjan.

Succédant au Nigérian Akinwumi Adesina, Sidi Ould Tah a affirmé sa volonté de poursuivre la mission de la Banque en faveur d’une Afrique robuste et prospère. « Une nouvelle page d’histoire s’ouvre aujourd’hui », souligne le quotidien L’Économiste, qui salue l’importance de cette transition pour l’avenir du développement continental.

Ancien ministre mauritanien des Affaires économiques et du Développement, Sidi Ould Tah est reconnu pour sa longue expérience dans la gestion économique et le financement du développement. Avant son élection, il dirigeait le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), basé au Koweït.

Sous sa présidence, la BAD devrait maintenir ses priorités autour de la lutte contre la pauvreté, du financement des infrastructures, du développement durable et de la résilience face aux défis climatiques. Le nouveau président a insisté sur la nécessité de mobiliser davantage de ressources pour soutenir la transformation structurelle du continent.

Avec cette passation, la Banque africaine de développement, institution phare du financement en Afrique, engage une nouvelle étape de son histoire, sous la houlette d’un dirigeant qui promet de conjuguer expérience et vision stratégique.