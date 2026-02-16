Une première pour le Burundi

Rubriques

Le président burundais Évariste Ndayishimiye assure désormais la présidence tournante de l’Union africaine (UA) pour un mandat d’un an. 

Évariste Ndayishimiye © DR

Il succède à son homologue angolais João Lourenço, indique Togo Matin paru lundi.

Dans son discours d’investiture, le chef de l’État burundais a placé l’Agenda 2063 au cœur de son mandat.

Il s’agit de la première fois que le Burundi assume la présidence de l’Union africaine depuis la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963.

