Vive la rentrée !

La rentrée scolaire, intervenue hier, ne mobilise pas seulement les familles et les établissements éducatifs. Elle est également l’occasion pour plusieurs entreprises et institutions de marquer leur solidarité envers les élèves, parents et enseignants.

Dans Le Médium, on y découvre notamment une publicité de l’Office Togolais des Recettes (OTR), qui a adressé un message d’encouragement aux apprenants pour une année scolaire studieuse et réussie.

De son côté, la Bank of Africa (BOA) a également choisi cette rentrée pour affirmer son engagement auprès des familles et du secteur éducatif, à travers une campagne ciblée. La banque y rappelle son rôle de partenaire financier au service du développement humain et de l’avenir de la jeunesse togolaise.

Des thés d’exception

L’Hôtel 2 Février de Lomé a organisé, en fin de semaine dernière, une session de formation destinée à son personnel, dans le cadre du lancement d’une nouvelle marque de thé premium désormais proposée au sein de l’établissement, rapporte L’Economiste paru lundi.

