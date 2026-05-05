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Yas Togo sous le regard de nPerf

Nouvelle Opinion rapporte dans son édition de ce mardi que Yas Togo,  l'opérateur télécom anciennement connu sous le nom de Togo Télécom, membre du Groupe Axian, a reçu la visite du comité de nPerf, référence internationale dans la mesure des performances des réseaux télécoms.

Les dirigeants de Yas Togo © DR

Nouvelle Opinion rapporte dans son édition de ce mardi que Yas Togo,  l'opérateur télécom anciennement connu sous le nom de Togo Télécom, membre du Groupe Axian, a reçu la visite du comité de nPerf, référence internationale dans la mesure des performances des réseaux télécoms.

nPerf est une plateforme indépendante spécialisée dans la mesure et la comparaison des performances des opérateurs télécoms à l'échelle mondiale. Elle collecte des millions de tests de débit, de qualité de connexion et de couverture réseau réalisés par les utilisateurs eux-mêmes,  internet fixe, mobile, fibre, dans plus de 200 pays. Ses données, reconnues par l'industrie et les régulateurs, font de nPerf un baromètre crédible et indépendant de la qualité des services télécoms.

Une validation extérieure qui compte, dans un secteur où la qualité du réseau est devenue un enjeu stratégique majeur.

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Nouvelle Opinion N°954.pdf

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