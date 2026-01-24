47 ans d’héritage et de rayonnement régional

Le président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, a représenté vendredi le président du Conseil à la célébration du 47ᵉ anniversaire du Collège militaire Eyadema (CME) de Tchitchao, dans le nord du pays.

La cérémonie a été marquée par une conférence publique sur le thème : « Collège militaire Eyadema : une structure d’inclusion sociale et de coopération régionale ». Un thème qui, selon le gouvernement, reflète la vision fondatrice de cette institution.

Créé par le général Gnassingbé Eyadema dans un contexte de renforcement de l’unité nationale, le CME se voulait dès l’origine un cadre de formation fondé sur la discipline, le mérite et le vivre-ensemble, réunissant des jeunes de toutes les régions et de tous les milieux sociaux.

Avec le temps, cette vision s’est élargie à l’échelle régionale. Le collège accueille aujourd’hui des élèves venus de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, faisant de l’établissement un espace de coopération, de panafricanisme et de promotion de la paix, a souligné le ministre de l’Administration territoriale, Hodabalo Awaté.

Selon lui, les 47 ans du CME sont le fruit d’une vision stratégique et d’un engagement patriotique visant à former non seulement des militaires, mais aussi des citoyens disciplinés et des serviteurs de l’État.

Cette célébration s’inscrit dans le cadre des activités commémorant les 20 ans de la disparition du fondateur du collège.