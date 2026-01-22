Rubriques

Une messe anniversaire en mémoire de Gnassingbé Eyadema

La section française du parti UNIR organise une messe anniversaire d’action de grâce en hommage à feu Gnassingbé Eyadema. La célébration est prévue le 7 février prochain à 18h à l’Église de la Madeleine, à Paris.

Ancien président du Togo, Gnassingbé Eyadema est décédé le 5 février 2005, après avoir dirigé le pays pendant 38 ans.

Pour les organisateurs, cette messe vise à honorer la mémoire de celui qu’ils considèrent comme l’artisan du Togo moderne, et à rendre grâce pour son héritage politique et institutionnel.

La cérémonie réunira des militants, des sympathisants et des membres de la diaspora en France, dans un esprit de recueillement et de commémoration.

