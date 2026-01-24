Nominations au gouvernement

Rubriques

Komlan Loukou-Kadjé a été nommé vendredi ministre des Transports, du Désenclavement et des Pistes rurales.

Jusqu’ici, ce département relevait directement de la présidence du Conseil.

Édem Kokou Tengue fait son retour au gouvernement en tant que ministre délégué chargé de l’Économie maritime. Il était ministre conseiller à la présidence du Conseil.

Avec ces nominations, l’équipe gouvernementale est désormais au complet.

