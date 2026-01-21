Le PDP veut tourner la page des divisions de l’opposition

Le Parti démocratique panafricain (PDP) entend donner un nouvel élan à son action politique après ce qu’il qualifie de « regret collectif » lié au manque de coordination au sein de l’opposition.

Son président, Innocent Kagbara, dresse un bilan contrasté de l’année politique écoulée et trace les priorités du parti pour 2026.

Dans un entretien accordé à Republicoftogo.com, Innocent Kagbara estime que 2025 a été une année de clarification politique. « Elle a révélé les fortes attentes des populations et la nécessité pour les acteurs politiques de faire preuve de davantage de responsabilité et de cohérence », a-t-il déclaré.

Sur le plan électoral, le président du PDP met en avant les progrès enregistrés par sa formation. Le parti a obtenu une représentation au Sénat et réalisé une percée au niveau local, avec 16 sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller régional, se positionnant ainsi comme la 9ᵉ force politique du pays. Il souligne également la résilience du peuple togolais et l’engagement croissant des jeunes dans la vie politique.

En revanche, Innocent Kagbara déplore les divisions persistantes au sein de l’opposition, qu’il considère comme un frein majeur à son efficacité.

« L’absence d’une opposition réaliste et réellement unie ralentit la marche vers l’alternance », a-t-il regretté, qualifiant ce manque de coordination de principal échec collectif.

Pour 2026, le PDP affiche clairement ses ambitions. Le parti souhaite renforcer sa présence sur l’ensemble du territoire et proposer une alternative politique crédible, centrée sur l’emploi des jeunes, la revalorisation du pouvoir d’achat et la justice sociale.

Kagbara appelle enfin à une opposition plus responsable, fondée sur le dialogue, la concertation et la recherche de l’intérêt supérieur de la nation.