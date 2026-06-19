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Adjamagbo-Johnson exige des réponses

La députée de l'opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson tire la sonnette d'alarme sur ce qu'elle considère comme une entrave au contrôle parlementaire.

Brigitte Adjamagbo-Johnson © republicoftogo.com

La députée de l'opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson tire la sonnette d'alarme sur ce qu'elle considère comme une entrave au contrôle parlementaire.

Selon elle, de nombreuses questions d'actualité, questions écrites et orales adressées à différents membres du gouvernement restent sans réponse depuis plusieurs mois.

« Il est souhaitable que les mécanismes de contrôle parlementaire puissent pleinement jouer leur rôle, dans le respect mutuel des institutions de la République », a-t-elle déclaré, dénonçant un manquement aux impératifs de transparence et de redevabilité.

Sa dernière interpellation en date porte sur une déclaration publiée sur les réseaux sociaux par un groupe se présentant comme des « corps habillés à la retraite », dont certains membres auraient arboré leur uniforme pour tenir des propos publics. La députée s'interroge sur la compatibilité de cette démarche avec le principe de neutralité républicaine auquel sont soumis les anciens agents des forces de défense et de sécurité.

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