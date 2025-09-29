Rubriques

Tendances:
Politique

Adjamagbo-Johnson s'y verrait bien

La députée de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP, opposition) et secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), Brigitte Adjamagbo-Johnson, a vivement protesté dimanche contre la désignation de deux nouveaux représentants togolais, Séna Alipui (UFC) et Innocent Kagbara (PDP) au Parlement de la Cédéao.

Brigitte Adjamagbo-Johnson © republicoftogo.com

La députée de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP, opposition) et secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), Brigitte Adjamagbo-Johnson, a vivement protesté dimanche contre la désignation de deux nouveaux représentants togolais, Séna Alipui (UFC) et Innocent Kagbara (PDP) au Parlement de la Cédéao.

Pour l’opposante, cette nomination ne respecte pas les règles :

« Ils n'ont pas été choisis par leurs pairs, ni par l’Assemblée nationale ni par le Sénat. Nous allons saisir le bureau de l’Assemblée nationale et toutes autres instances nécessaires », a-t-elle déclaré.

Au-delà de la procédure, Mme Adjamagbo-Johnson remet en cause la légitimité des nouveaux parlementaires :

« Les deux sénateurs envoyés sont des nommés, alors qu’il y en a qui sont élus. Ils n'ont pas la légitimité de ceux qui ont été choisis au suffrage universel. Il n’y a donc pas de quoi se féliciter de se retrouver là-bas dans ces conditions », a-t-elle insisté.

Mais la figure de l’opposition n’a pas caché son ambition personnelle :

« Pourquoi ne le voudrais-je pas ? J’ai la volonté et la capacité de représenter les populations du Togo », a affirmé Mme Adjamagbo-Johnson.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L'heure de la dissolution

L'heure de la dissolution

Le gouvernement a décidé de mettre fin à l’existence de la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK), coalition politique née en 2020 dans le sillage de l’élection présidentielle.

Fausse polémique

Fausse polémique

La députée de l’opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson a exprimé mardi ses préoccupations concernant le projet de loi de finances 2026, qui doit bientôt être soumis à l’Assemblée nationale.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.