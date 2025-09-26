Rubriques

L'heure de la dissolution

Le gouvernement a décidé de mettre fin à l’existence de la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK), coalition politique née en 2020 dans le sillage de l’élection présidentielle.

Crises internes et perte de légalité

Les autorités ont annoncé l’interdiction de toutes les activités de la DMK sur le territoire, estimant que le regroupement avait perdu sa légitimité et sa raison d’être.

Initialement créée pour porter une candidature unique de l’opposition et contester les résultats du scrutin présidentiel, la DMK a rapidement vu ses ambitions s’essouffler. Les départs successifs de plusieurs de ses figures fondatrices, combinés à des crises internes répétées, ont fragilisé l’organisation.

Certains responsables avaient d’ailleurs saisi les autorités pour demander la dissolution du regroupement, une démarche à laquelle le gouvernement a donné une suite favorable.

Les initiateurs de la DMK reconnaissent cet échec mais affirment rester engagés dans leur combat politique.

