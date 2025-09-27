Rubriques

Clarifier les délégations de fonctions entre maires et adjoints

Arrivé au terme de son mandat premier adjoint au maire de la commune du Golfe 2, Edoh Komi formule des propositions pour améliorer la gouvernance locale.

Edoh Komi © republicoftogo.com

Dans un courrier adressé au président du Conseil, l’élu recommande une révision de l’article 145 de la loi sur la décentralisation concernant la délégation de pouvoirs des maires. 

Mais, selon lui, le principe de délégation n’est pas clair et ne facilite pas le travail des municipalités.

Le second axe de sa réflexion porte sur le transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. L’ex-adjoint au maire plaide pour un élargissement des prérogatives communales, afin de consolider les acquis de l’expérience démocratique locale et d’augmenter l’efficacité des administrations communales.

Rien de très précis. Peu de chances que cette missive fasse évoluer les choses.

