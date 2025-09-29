Coup d'envoi de la session budgétaire le 7 octobre

À une semaine de l’ouverture de la seconde session ordinaire de l’année, le président de l’Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, a adressé lundi un message aux députés, les appelant à se préparer pour un rendez-vous crucial.

Cette session, qui s’étendra sur trois mois, sera marquée par des travaux intensifs en commissions, principalement dédiés à l’examen minutieux du projet de loi de finances 2026.

Le président de l’Assemblée a également profité de cette occasion pour rappeler aux élus leur devoir de proximité avec les citoyens pendant l’intersession.

Le Sénat, nouvellement créé, effectuera sa rentrée le 2 octobre.

Le système bicaméral, instauré pour renforcer la gouvernance et la représentativité, place le Togo dans une dynamique de modernisation de ses institutions.

L’examen du projet de loi de finances 2026 constitue un moment clé pour définir les orientations économiques et sociales du pays pour l’année à venir. Les travaux en commission permettront aux députés d’analyser en profondeur les propositions du gouvernement, dans un esprit de responsabilité et d’engagement envers l’intérêt général.